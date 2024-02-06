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22:21, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным

Такер Карлсон пообещал показать полное интервью с Путиным без монтажа
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон пообещал, что его интервью с российским президентом Владимиром Путиным будет выложено на сайте без монтажа. Об этом он рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).

Все смогут посмотреть встречу с Путиным бесплатно на сайте в полной версии без монтажа, раскрыл он детали предстоящей беседы.

Во вторник, 6 февраля, Карлсон анонсировал, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Он объяснил, что прибыл в Москву именно с этой целью.

Кроме того, журналист заявил о нескольких попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным.

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      Марина Совина
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