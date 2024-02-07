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22:49, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о слежке за Карлсоном из-за интервью Путина

Журналист Моррис: АНБ установило слежку за Карлсоном перед интервью Путина
СюжетНаселение России:

Фото: Tucker Carlson Network / Reuters

Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило слежку за бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном перед поездкой в Россию. Об этом YouTube-каналу Redacted заявил журналист Клейтон Моррис.

По его словам, спецслужба заинтересовалась репортером еще в прошлом году, выяснив, что он планирует взять интервью у президента России Владимира Путина. «Они этого не желали. Администрация Байдена и разведывательное сообщество не хотели, чтобы он делал такие интервью. Они шпионили за ним, а затем спровоцировали утечку его электронных сообщений», — сказал он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону будет информационной бомбой для населения США. Он выразил уверенность, что эту беседу будут показывать все американские телеканалы.

Интервью с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

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      Марина Совина
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