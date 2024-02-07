В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону

Риттер назвал интервью Путина Такеру Карлсону информационной бомбой для США

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будет информационной бомбой для населения США, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Он выразил уверенность, что это интервью будут показывать все американские телеканалы. Риттер отметил, что ценность Карлсона заключается в том, что он демонстрирует неудобную для американцев правду.

Он также полагает, что Карлсону ничего не грозит после возвращения на родину. «Я не думаю, что с ним что-то случится», — заявил экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что беседа журналиста с российским лидером будет опубликована 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Интервью выложат на сайте Карлсона и на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).