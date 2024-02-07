Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:17, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону

Риттер назвал интервью Путина Такеру Карлсону информационной бомбой для США
СюжетНаселение России:
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону будет информационной бомбой для населения США, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Он выразил уверенность, что это интервью будут показывать все американские телеканалы. Риттер отметил, что ценность Карлсона заключается в том, что он демонстрирует неудобную для американцев правду.

Он также полагает, что Карлсону ничего не грозит после возвращения на родину. «Я не думаю, что с ним что-то случится», — заявил экс-разведчик.

Ранее сообщалось, что беседа журналиста с российским лидером будет опубликована 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Интервью выложат на сайте Карлсона и на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, таблетка деда попала в десерт». Камила Валиева объяснила, как в ее организме мог оказаться допинг

      Евросоюз призвали прекратить угрожать Карлсону из-за интервью с Путиным

      В CAS объяснили недоверие к версии Валиевой про таблетки дедушки

      Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

      Пленная женщина-боец ВСУ рассказала о спасении российскими бойцами

      Во Франции предостерегли Зеленского от опасного для Украины шага

      В Молдавии оценили возможность улучшения отношений с Россией

      Зендея оголила грудь на красной дорожке

      Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили

      «Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше