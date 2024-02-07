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01:01, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Взявший интервью у Путина телеведущий из США сбежал от российских журналистов

Shot: взявший интервью у Путина журналист Карлсон сбежал от российских коллег

Фото: Tucker Carlson Network / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон сбежал из отеля от российских коллег в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На вопрос корреспондента издания о том, куда он дальше отправится, Карлсон прямого ответа не дал. Отмечается, что телеведущий был без вещей. Это может говорить о том, что Карлсон пока остается в Москве, пишет издание.

Ранее ТАСС сообщило, что десятки журналистов поджидали у отеля в российской столице Карлсона, который взял интервью у президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Сообщалось, что беседа журналиста с российским лидером будет опубликована 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Интервью выложат на сайте Карлсона и на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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      Марина Совина
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