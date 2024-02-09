Мировые СМИ написали об интервью Карлсона с Путиным

Ведущие мировые СМИ написали об интервью Такера Карлсона с Путиным

Ведущие мировые средства массовой информации написали об интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у президента России Владимира Путина.

Цитаты из интервью появились на первых страницах британского телеканала Sky News, издания Guardian, Independent, Telegraph и Daily Mail. Кроме того, статью об этом разговоре опубликовала газета Financial Times.

Среди американских изданий тезисы из интервью Карлсона с Путиным опубликовали журнал Forbes, Variety Newsweek, газеты Daily Beast, Hill и New York Post.

Газеты Wall Street Journal и New York Times также написали материалы об интервью, а Washington Post ограничился карикатурой.

Среди европейских СМИ статью о Карлсоне и Путине выпустила газета Politico.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.