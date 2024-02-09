Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Что нужно для быстрого завершения конфликта?

Путин заявил о желании добиться решения конфликта на Украине путем переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Об этом политик заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Они [переговоры] были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца Владимир Путин Президент России

Российский лидер также заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры.

Путин назвал способ быстрого завершения украинского конфликта

Российский лидер призвал Соединенные Штаты прекратить поставлять оружие Украине. По его словам, таким образом конфликт на Украине можно будет завершить за несколько недель.

Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, вот и все Владимир Путин Президент России

Политик заявил, что после этого с Киевом можно будет начать обсуждать условия мирного соглашения.

Глава государства также обвинил США в организации госпереворота на Украине в 2014 году. По его словам, госпереворот был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ.

Вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов Владимир Путин Президент России

Президент России высказался о нынешней власти на Украине

Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. «Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — заявил политик.

Российский лидер также добавил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была.