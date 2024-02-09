Путин обвинил ЦРУ в организации госпереворота на Украине

Путин: госпереворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке ЦРУ

Госпереворот на Украине в 2014 году был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.

«Вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов», — заявил Путин, обвинив Вашингтон в том, что госпереворот произошел «при поддержке ЦРУ».

Ранее Путин заявил, что материальная поддержка Майдана на Украине со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.