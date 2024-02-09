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02:27, 9 февраля 2024Мир

Путин обвинил ЦРУ в организации госпереворота на Украине

Путин: госпереворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке ЦРУ
Global Look Press

Global Look Press. Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Госпереворот на Украине в 2014 году был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.

«Вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? — хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов», — заявил Путин, обвинив Вашингтон в том, что госпереворот произошел «при поддержке ЦРУ».

Ранее Путин заявил, что материальная поддержка Майдана на Украине со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.

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      Виктория Кондратьева
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