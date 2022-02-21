Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана США

Президент России Владимир Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана на Украине Соединенными Штатами. Он заявил об этом в обращении к россиянам, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин уточнил, что материальная поддержка со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.

Ранее народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, оценивая возможность нового Майдана на Украине, заявил, что бывший президент Петр Порошенко станет не поводом, а причиной его начала.

В декабре 2021 года политолог Константин Бондаренко заявил, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, однако вряд ли эта затея окажется плодотворной.