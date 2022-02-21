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Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана США

Президент Путин заявил, что поддержка Майдана со стороны США составляла $1 млн в день
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент России Владимир Путин раскрыл размер материальной поддержки Майдана на Украине Соединенными Штатами. Он заявил об этом в обращении к россиянам, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин уточнил, что материальная поддержка со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.

Ранее народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, оценивая возможность нового Майдана на Украине, заявил, что бывший президент Петр Порошенко станет не поводом, а причиной его начала.

В декабре 2021 года политолог Константин Бондаренко заявил, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, однако вряд ли эта затея окажется плодотворной.

Марина Совина
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