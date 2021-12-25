На Украине рассказали о планах устроить новый Майдан

Политолог Константин Бондаренков интервью изданию «Украина.ру» заявил, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, однако вряд ли эта затея окажется плодотворной. Он отметил, что протестное движение подобного масштаба является не только лишь отражением эмоций народа, но также и грамотно спланированной и хорошо финансируемой технологией, для которого требуются огромные суммы денег.

«Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию. То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что протесты являются совершенно естественным и нормальным явлением, как на Украине, так и в других странах. Однако же, те движения недовольных киевскими властями, которые происходят в стране, не приведут к их свержению, подытожил Бондаренков.

Ранее киевский политолог Андрей Головачев предрек Украине гражданскую войну и разрушение государства. По его мнению, обвинения в госизмене, которых в стране в последнее время стало очень много, являются признаком скорого раскола.