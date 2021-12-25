Украине предрекли гражданскую войну и разрушение государства

Киевский политолог Андрей Головачев в своем Facebook-аккаунте предрек Украине гражданскую войну и разрушение государства. По его мнению, обвинения в госизмене, которых в стране в последнее время стало очень много, являются признаком скорого раскола.

Эксперт отметил, что обвиняют экс-президента Петра Порошенко, действующего лидера Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака, бизнесмена Рината Ахметова и многих других политиков рангом ниже. Он добавил, что все эти обвинения не имеют ничего общего с законностью, правом и справедливостью, они стали техническим приемом борьбы за власть.

Головачев добавил, что подобные действия политических противников являются признаком «надвигающейся Руины». ( Руина — период в истории Украины (и Войска Запорожского) между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной — прим. «Ленты.ру»).

Политолог уверен, что обвинение в госизмене — это последний «мирный» прием политической борьбы, за которым последует раскол, поскольку это не оставляет места компромиссу.

«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей Руины», — подчеркнул Головачев.

По его мнению, старт этому процессу дадут следующие выборы, поскольку Зеленский пойдет на все, чтобы остаться на второй срок.

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР.

