Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене

Пятому президенту Украины и лидеру партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Об этом экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и руководитель центрального штаба политсилы Александр Турчинов заявил во время брифинга. Запись пресс-конференции опубликована на его странице в Facebook.

Турчинов отметил, что соответствующее подозрение было предъявлено Порошенко в рамках дела о закупках угля из Донбасса. При этом он вспомнил про «военное обострение» в регионе в 2014-2015 годах и подчеркнул, что в то время украинское руководство смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность страны».

Экс-секретарь СНБО также добавил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не стала подписывать подозрение Порошенко и вместо нее это сделал заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене еще в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований (ГБР) попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.