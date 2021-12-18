Появилось видео отъезда Порошенко в аэропорт с криком «поехали, твою мать»

Появилось видео с бывшим президентом Украины Петром Порошенко накануне отъезда из страны. Ролик опубликован на YouTube-канале украинского Государственное бюро расследований.

На кадрах видно, как сотрудник ведомства пытается вручить экс-главе государства повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик его игнорирует и садится в машину. Затем в авто садится его сопровождающий, из салона слышно, как Порошенко кричит водителю «поехали, твою мать».

Как уточняет «Звезда» в своем Telegram-канале, экс-президент скомандовал водителю как можно скорее отбыть в аэропорт.

17 декабря сообщалось, что Порошенко покинул страну и отправился в турне в Турцию и Польшу. Отмечается, что 18-19 декабря он проведет в Турции ряд встреч, а 20-21 декабря примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО» в Польше.