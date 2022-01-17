Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине оценили возможность нового Майдана из-за Порошенко

Депутат ОПЗЖ Шуфрич: Порошенко станет не поводом, а причиной нового Майдана на Украине
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Globallookpress.com

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, оценивая возможность нового Майдана на Украине, заявил, что бывший президент Петр Порошенко станет не поводом, а причиной его начала. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

«Порошенко не станет поводом для нового Майдана, но он будет реальной причиной нового Майдана. То есть он сейчас понимает, что он уже близок к тюрьме, и он включит все рычаги. Если бы это Зеленский сделал в первый год, я бы ему аплодировал», — сказал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что намерения главы государства Владимира Зеленского посадить Порошенко появились только сейчас, когда тот стал его реальным политическим конкурентом. Именно по это причине действующий президент старается избавиться от нависшей над ним угрозы, подытожил Шуфрич.

Ранее политолог Константин Бондаренко заявил, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, однако вряд ли эта затея окажется плодотворной. Он отметил, что протестное движение подобного масштаба является не только лишь отражением эмоций народа, но и грамотно спланированной и хорошо финансируемой технологией, для которой требуются огромные суммы денег.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за 18 сценариев вторжения России
Названы самые утопические проекты московских архитекторов
За год вакцинации Россия достигла 64-процентного коллективного иммунитета
Карпин назвал главное отличие испанских футболистов от российских
Порошенко заподозрили в попытках отобрать статус лидера оппозиции
Объявлен самый популярный музыкант 2021 года
Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин
Вирусолог поспорил с выводами ВОЗ о степени опасности омикрона
Юрист объяснила необходимость проверить семью девятилетней студентки МГУ
В бундестаге призвали главу МИД ФРГ не портить отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter