На Украине оценили возможность нового Майдана из-за Порошенко

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, оценивая возможность нового Майдана на Украине, заявил, что бывший президент Петр Порошенко станет не поводом, а причиной его начала. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

«Порошенко не станет поводом для нового Майдана, но он будет реальной причиной нового Майдана. То есть он сейчас понимает, что он уже близок к тюрьме, и он включит все рычаги. Если бы это Зеленский сделал в первый год, я бы ему аплодировал», — сказал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что намерения главы государства Владимира Зеленского посадить Порошенко появились только сейчас, когда тот стал его реальным политическим конкурентом. Именно по это причине действующий президент старается избавиться от нависшей над ним угрозы, подытожил Шуфрич.

Ранее политолог Константин Бондаренко заявил, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, однако вряд ли эта затея окажется плодотворной. Он отметил, что протестное движение подобного масштаба является не только лишь отражением эмоций народа, но и грамотно спланированной и хорошо финансируемой технологией, для которой требуются огромные суммы денег.