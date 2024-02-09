Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией

Путин заявил, что у Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией

У президента Украины Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, во всяком случае была. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.