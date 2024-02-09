Президент России назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Президент России Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. Беседа опубликована на сайте репортера.

«Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — заявил политик.

Ранее Путин назвал быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если Соединенные Штаты прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

Глава государства также заявил, что Россия пока не достигла поставленных целей специальной военной операции. По словам политика, одной из главных задач является денацификация Украины.