Чиновник Лещенко опасается, что интервью Путина повлияет на политику США

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко назвал опасным интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его мнению, Киев находится под угрозой, поскольку этот разговор может повлиять на общественное мнение и политику США.

Киев считает опасным интервью Путина

Прежде всего, не следует это интервью недооценивать. Оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев Сергей Лещенко советник главы офиса президента Украины

По словам чиновника, это интервью станет опасным в руках пропагандистов. Лещенко опасается, что оно может сформировать определенное мнение у американских избирателей, а политики будут вынуждены к ним прислушаться. В том числе интервью повлияет и на карьеру самого Карлсона: он может «пройти кастинг» и претендовать на роль вице-президента США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В России после выхода интервью заявили, что американцы поняли, что на самом деле происходит на Украине

После просмотра интервью многие жители США поняли, что им два года врали про происходящее на Украине, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, беседа Путина и Карлсона стала самой успешной в медиа.

Никогда в истории журналистики не было такого интервью — это факт. Это самое успешное, самое знаковое и историческое, действительно, медийное событие в истории человечества Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Илон Маск возмутился решением ограничить распространение интервью в социальных сетях

Решение Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ограничить распространение интервью президента России и американского журналиста возмутило владельца соцсети X Илона Маска. По его словам, это безумный уровень цензуры.

Несмотря на то, что совершаются попытки ограничить просмотр видеозаписи, ролик уже набрал более миллиарда просмотров во всех источниках. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главным является то, что западные лидеры ознакомились с позицией Путина.

Интервью Владимира Путина журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте и в аккаунте в соцсети X ночью в пятницу, 9 февраля. Утром на сайте Кремля появилась расшифровка беседы на русском и английском языках, а также видеозапись с переводом речи интервьюера. В ходе разговора были затронуты украинский конфликт и отношения России с США и Западом.