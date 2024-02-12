«Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

Журналист из США Ланкастер снял сюжет о перешедших на сторону РФ солдатах ВСУ

Бывшие солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, почему решили перейти на сторону России в конфликте. Репортаж опубликовал американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер.

Одной из названных причин перехода украинских военных на сторону России стала жестокость подразделений ВСУ, в частности, полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) к мирным жителям, а также плохое отношение к подчиненным в рядах армии. Как рассказал один из военных Николай Захарченко, родившийся в Донецке, бойцы «Азова» не выпускали никого при эвакуации Мариуполя, расстреливали машины с мирными жителями, вламывались в магазины и забирали продукты.

В свою очередь, военнослужащий Евгений Кравченко из Изюма Харьковской области поделился, что у него «душа к украинской армии не лежала», потому что он видел, какая она изнутри. На момент начала специальной военной операции (СВО) он был в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории Луганской народной республики. По его словам, в Российской армии он увидел совершенно другое, намного более внимательное отношение к подчиненным.

В украинской армии, когда я увидел ее изнутри, уже не хотел служить, но пришлось. (...) Когда началась СВО, я понял, что вот как раз шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто ближе мне и по духу, и по всему Евгений Кравченко бывший военнослужащий ВСУ

Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

В ноябре 2023 года первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», выехала на фронт для ведения боевых действий против ВСУ. Боец Виктор Киричанский с позывным Кирик тогда признался, что в подразделении «все готовы сражаться и выбрали правильную сторону».

Боец рассказал, что во время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки. Теперь же среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы прошли тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации.

В первый раз немного страшно. (...) Настроение — боевое, все морально уже осознали, все сделали свой выбор, выбрали правильную сторону Виктор Киричанский боец

Между тем уже в декабре 2023 года бывшие пленные из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ. Представитель подразделения Кирилл Спасский рассказал, что первый боевой опыт отряд принял достойно — они не сдали, «не включили заднюю» и шли вперед напролом. По прибытии на позицию вылетели беспилотные летательные аппараты противника, бойцу удалось их сбить противодронной пушкой. Затем начался минометный обстрел.

Пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взятые в плен на линии фронта в Запорожской области солдаты ВСУ признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии. По его словам, многие из них не знают, как сдаваться. Для них это «единственная реальная возможность сохранить свои жизни», отметил Рогов.

Тем временем военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов указывал, что многие из украинских бойцов ВСУ находятся в состоянии паники. Так он прокомментировал бегство солдат ВСУ при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском. По словам эксперта, личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт, командиров не было на позициях.