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16:11, 4 декабря 2023Бывший СССР

Бегство бойцов ВСУ при штурме поселка Артемовское объяснили

Военный эксперт Кнутов: среди бойцов ВСУ преобладают панические настроения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском связано с деморализацией украинских военных на этом участке фронта, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что многие из бойцов ВСУ находятся в состоянии паники.

«Это (бегство бойцов ВСУ во время штурма Артемовского — прим. «Ленты.ру») указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. Когда людей мобилизуют и не готовят, а сразу отправляют на линию фронта, (...) у них начинается паника. В этом состоянии паники они бросают раненых, убитых, вооружения и сбегают. Все это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт, командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — объяснил специалист.

Украинская армия показала, что на этом участке фронта она деморализована

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее в Минобороны России рассказали, что при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском военнослужащие Вооруженных сил Украины бежали, бросая раненых и военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в МО РФ.

Ведомство заявило о взятии Артемовского под контроль 2 декабря. В оборонном ведомстве подчеркивали, что Южная группировка войск смогла занять населенный пункт при поддержке авиации и артиллерии и улучшила положение на переднем крае.

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      Кирилл Садовский
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