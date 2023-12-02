Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское

МО РФ: «Южная» группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское

«Южная» группировка войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии взяла под контроль населенный пункт Артемовское, улучшив положение по переднему краю. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

«За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Ранее десант Вооруженных сил России совершил успешную атаку на ВСУ на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».