12:40, 2 декабря 2023

Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское

МО РФ: «Южная» группировка войск взяла под контроль населенный пункт Артемовское
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Южная» группировка войск на донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии взяла под контроль населенный пункт Артемовское, улучшив положение по переднему краю. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

«За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

Ранее десант Вооруженных сил России совершил успешную атаку на ВСУ на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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      Максим Габриелян
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