Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:06, 2 декабря 2023Бывший СССР

Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра

МО: десант ВС РФ разбил ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра в Херсонской области

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Десант ВС РФ совершил успешную атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — добавили в оборонном ведомстве. Операторам удалось ликвидировать все цели, включая живую силу, несколько моторных лодок, грузовую машину и прочие материальные средства ВСУ.

В МО РФ уточнили, что операторы ударных беспилотников занимались наведением и сопровождением вручную, чтобы исключить даже малейшее отклонение от цели.

Ранее в Германии заявили, что новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет серьезную угрозу для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о тайных переговорах Герасимова и Залужного о мире в обход Зеленского. Что обсуждают военачальники?

      Россияне увидели важную для себя миссию

      В Польше пригрозили проблемами из-за Украины

      Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра

      В Госдуме предложили способ борьбы с фиктивными разводами ради детских пособий

      На Украине разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники

      iPhone 14 Pro подешевел в России

      Звезду «Гардемаринов» не пустили на шоу Малахова из-за кепки с флагом России

      Россиянам назвали уловки магазинов для неосознанных покупок

      На Западе объяснили превосходство российского истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости