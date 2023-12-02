Российские десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра

МО: десант ВС РФ разбил ВСУ «Ланцетами» на берегу Днепра в Херсонской области

Десант ВС РФ совершил успешную атаку на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на берегу Днепра в Херсонской области, разбив противника при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — добавили в оборонном ведомстве. Операторам удалось ликвидировать все цели, включая живую силу, несколько моторных лодок, грузовую машину и прочие материальные средства ВСУ.

В МО РФ уточнили, что операторы ударных беспилотников занимались наведением и сопровождением вручную, чтобы исключить даже малейшее отклонение от цели.

Ранее в Германии заявили, что новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет серьезную угрозу для ВСУ.