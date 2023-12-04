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07:54, 4 декабря 2023Россия

Минобороны заявило о бегстве бойцов ВСУ при штурме поселка Артемовское

Минобороны: ВСУ бежали при штурме Артемовского, часть из бойцов сдалась в плен

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали при штурме населенного пункта Артемовское под Артемовском. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что бойцы ВСУ во время штурма бежали, бросая раненых военнослужащих, часть из них сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Артемовское находится западнее Артемовска. Через этот населенный пункт во время боев за Артемовск проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, из-за чего за нее шли ожесточенные бои.

Минобороны заявило о взятии Артемовского под контроль 2 декабря. В оборонном ведомстве подчеркивали, что «Южная» группировка войск смогла освободить населенный пункт при поддержке авиации и артиллерии, она также улучшила положение по переднему краю.

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      Анастасия Шейкина
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