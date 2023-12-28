Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

Пленные украинцы приняли первый бой с ВСУ в батальоне имени Хмельницкого

Бывшие пленные украинские военнослужащие из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Представитель подразделения Кирилл Спасский рассказал подробности противостояния.

Отмечается, что Спасский ранее был украинским пограничником, он добровольно сложил оружие и сдался в плен российским военным. В ходе первого боевого выхода он получил ранение — хвостовиком мины ему разрубило мягкие ткани на правой ноге.

Раскрыты детали боя батальона имени Хмельницкого с ВСУ

По словам Спасского, первый боевой опыт отряд принял достойно — они не сдали, «не включили заднюю» и шли вперед напролом. По прибытии на позицию вылетели беспилотные летательные аппараты противника, бойцу удалось их сбить противодронной пушкой. Затем начался минометный обстрел.

Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да". И мы выдвинулись назад на рубежи Кирилл Спасский военнослужащий из добровольческого батальона имени Хмельницкого

Он подчеркнул, что никаких заградотрядов не было, и добавил, что другие подразделения «Каскада» выдвигались с ними. «Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции», — рассказал Спасский.

Бывшие украинские военные ранее начали сражаться против ВСУ

О том, что первая группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против ВСУ, стало известно в ноябре. Остальные бойцы планировали присоединиться на передовой.

Боец Виктор Киричанский с позывным Кирик тогда признался, что в подразделении «все готовы сражаться и выбрали правильную сторону». Он отметил, что солдаты испытывают некоторое беспокойство перед первым выездом, однако они уверены, что все будет в порядке.

Кирик также рассказал, что во время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки. В настоящее время же среди бывших пленных появились пулеметчики, бойцы прошли тактическую медицину в боевых условиях, инструкторы создавали для курсантов стрессовые ситуации. «В принципе у всех все получается неплохо», — заключил он.

Создание батальона Хмельницкого было анонсировано в начале года

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав «Каскада» в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, было объявлено в феврале.

24 сентября прошлого года бывшие украинские солдаты, которые пребывали в колонии в Еленовке, захотели получить гражданство России и обратились к Народному совету Донецкой народной республики. 24 ноября стало известно о формировании батальона, в состав которого, предположительно, должны были войти 50 добровольцев, перешедших на российскую сторону

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин впоследствии предположил, что военные из батальона имени Хмельницкого будут выполнять задачи соответствующим образом. Он также выразил уверенность в том, что бывших бойцов ВСУ не будут притеснять в российских войсках.