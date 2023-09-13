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07:50, 13 сентября 2023Бывший СССР

Пленные рассказали об упаднических настроениях в ВСУ

Рогов: пленные солдаты ВСУ заявили об упаднических настроениях в Запорожье

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взятые в плен на линии фронта в Запорожской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признались в упаднических настроениях в рядах украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов уточнил, что пленные рассказывают о плохом моральном духе и упаднических настроениях в ВСУ. По его словам, многие из них не знают, как сдаваться. Для них это «единственная реальная возможность сохранить свои жизни», отметил Рогов. Он также напомнил, что для перехода на мирную сторону солдаты ВСУ могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире «Волгу».

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