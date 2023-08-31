Стало известно об усталости и панических настроениях бойцов ВСУ

Балицкий: среди бойцов ВСУ чувствуются усталость и панические настроения

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в Telegram о панических настроениях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на запорожском направлении украинские бойцы чувствуют усталость из-за «колоссальных потерь», а также слаженных действий российских подразделений.

«Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения. Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет очередной сакральной жертвой западных командиров на запорожском направлении», — заявил он.

Ранее Балицкий рассказал о ликвидации двух штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Как стало известно, их уничтожили ночью в районе села Вербового восточнее села Работино.