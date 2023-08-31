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11:17, 31 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

Балицкий: две штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на запорожском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Две штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ночью на запорожском направлении, в районе села Вербового восточнее села Работино. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«За эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового. Через два часа противник повторил попытку и тоже был уничтожен», — рассказал Балицкий.

Ранее он рассказал, что за одну атаку на запорожском направлении российские военные берут в плен от двух до девяти украинских солдат. Все они, по словам врио губернатора, родом из Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей и говорят на русском языке.

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    Алевтина Запольская
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