Названо число сдающихся в плен украинцев за одну атаку в Запорожье

Балицкий: ВС РФ берут в плен до девяти военных ВСУ за одну атаку в Запорожье

Российские военные берут в плен от двух до девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за одну атаку на запорожском направлении. Такое число назвал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По словам Балицкого, все украинские военные, попадающие в плен на этом направлении, родом из Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. «Постоянно сдаются, приходят группами, выходят из укрытий. К сожалению, это все русскоязычные ребята», — отметил он.

Он добавил, что противник бросает в бой большое количество неопытных людей, и все они имеют старую экипировку. «На многих бронежилеты со старыми кровоподтеками, то есть б/у», — сказал Балицкий.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.