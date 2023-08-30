Минобороны заявило о комплексном огневом поражении ВСУ в Запорожье

Минобороны РФ заявило о комплексном огневом поражении ВСУ в Запорожcкой области

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Об этом в среду, 30 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Потери противника составили до 120 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в ведомстве.

Там добавили, что российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили одну атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Противник потерял 60 бойцов, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

22 августа авиация и артиллерия России нанесли поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики.