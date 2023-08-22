Российская авиация нанесла поражение четырем скоплениям живой силы ВСУ в ДНР

МО РФ: авиация нанесла поражение четырем скоплениям живой силы ВСУ в ДНР

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение четырем скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам во вторник, 22 августа, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что это произошло в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное.

Потери противника на данном направлении составили до 240 бойцов. Кроме того, Российской армии удалось уничтожить две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777 и орудие FH-70 производства Великобритании.

9 августа сообщалось, что российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области.

Тогда противник лишился одного танка, трех боевых бронированных машин, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух орудий «Гиацинт-Б» и самоходной гаубицы «Акация».

8 августа Минобороны России доложило об отражении трех атак штурмовых бригад ВСУ в ДНР.