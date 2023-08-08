Российская армия отразила три атаки штурмовых бригад ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об отражении трех атак штурмовых бригад ВСУ в ДНР

Российская армия на южнодонецком направлении успешно отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам во вторник, 8 августа, в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве пояснили, что остановить противника удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток», авиации и артиллерии.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны близ населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 125 военных. Также противник лишился восьми боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-30.

В июле Минобороны России отчиталось о поражении склада боеприпасов ВСУ около Марьяновки Запорожской области.