Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 8 августа 2023Россия

Российская армия отразила три атаки штурмовых бригад ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило об отражении трех атак штурмовых бригад ВСУ в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия на южнодонецком направлении успешно отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам во вторник, 8 августа, в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве пояснили, что остановить противника удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток», авиации и артиллерии.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад территориальной обороны близ населенных пунктов Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Потери ВСУ на данном направлении составили до 125 военных. Также противник лишился восьми боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-30.

В июле Минобороны России отчиталось о поражении склада боеприпасов ВСУ около Марьяновки Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

    В Британии решили продать дом любовницы короля

    Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на одном направлении

    Врач предупредил об угрожающем жизни способе пить воду

    Костомаров показал видео беговой тренировки на протезах

    Попавшая в ДТП Лада Дэнс захотела получить от перевозчика 12 миллионов рублей

    Минобороны заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Хортица»

    Замкомандующему войсками ЮВО запросили девять лет по делу о мошенничестве

    Европа начала хранить лишний природный газ на Украине

    Украина начала фронтовые испытания нового беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости