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14:34, 29 июля 2023Россия

Российские войска поразили склад боеприпасов ВСУ около Марьяновки

Минобороны отчиталось о поражении склада боеприпасов ВСУ около Марьяновки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Близ Марьяновки российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Помимо того, на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по сосредоточениям живой силы и техники противника. Подразделения 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно смогли отразить две атаки ВСУ.

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За прошедшие сутки пять атак украинской армии удалось отразить на еще одном направлении — донецком. Там попытки атак ВСУ фиксировались в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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