Минобороны отчиталось о поражении склада боеприпасов ВСУ около Марьяновки

Близ Марьяновки российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области поражен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Помимо того, на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по сосредоточениям живой силы и техники противника. Подразделения 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно смогли отразить две атаки ВСУ.

За прошедшие сутки пять атак украинской армии удалось отразить на еще одном направлении — донецком. Там попытки атак ВСУ фиксировались в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).