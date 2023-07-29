Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном из направлений
Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом отчитались в Минобороны России.
Отмечается, что противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.
Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское в Донецкой народной республике (ДНР).
Ранее за сутки российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также ударили по живой силе и технике противника в 133 районах.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.