Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом отчитались в Минобороны России.

Отмечается, что противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка.

Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее за сутки российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также ударили по живой силе и технике противника в 133 районах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.