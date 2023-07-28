Российские войска нанесли удар по пункту управления группировки ВСУ «Соледар»

Минобороны заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Соледар»

За минувшие сутки российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 117 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударили по живой силе и технике противника в 133-х районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районе Дружкова Донецкой народной республики (ДНР) и Малой Токмачки Запорожской области были атакованы тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 11939 единиц военной автомобильной спецтехники, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11010 танков и других боевых бронемашин, 427 зенитных ракетных комплексов, 5308 беспилотников, а также 457 самолетов и 244 вертолета.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ) активизировали боевые действия. По его словам, основные столкновения пришлись на запорожское направление.

