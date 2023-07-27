Путин заявил об активных боевых действиях ВСУ

Президент Путин заявил, что ВСУ активизировали боевые действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам на полях саммита Россия — Африка. Видео с ответами на вопросы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, основные столкновения пришлись на запорожское направление специальной военной операции. Серьезные боевые действия шли 26 июля в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-армии Южного военного округа, рассказал глава государства.

«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что широкомасштабное контрнаступление Украины началось 4 июля, что подтверждается задействованием стратегических резервов ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, попавший обстрел во время поездки в Артемовск, заявил, что контрнаступление Украины подошло к своему пику. По его словам, бойцы ВСУ давят на российскую оборону в разных местах и пытаются ее прорвать на одном из направлений.