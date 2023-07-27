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15:03, 27 июля 2023Россия

Путин заявил об активных боевых действиях ВСУ

Президент Путин заявил, что ВСУ активизировали боевые действия

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам на полях саммита Россия — Африка. Видео с ответами на вопросы опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, основные столкновения пришлись на запорожское направление специальной военной операции. Серьезные боевые действия шли 26 июля в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-армии Южного военного округа, рассказал глава государства.

«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что широкомасштабное контрнаступление Украины началось 4 июля, что подтверждается задействованием стратегических резервов ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, попавший обстрел во время поездки в Артемовск, заявил, что контрнаступление Украины подошло к своему пику. По его словам, бойцы ВСУ давят на российскую оборону в разных местах и пытаются ее прорвать на одном из направлений.

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    Сергей Истомин
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