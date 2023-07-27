Попавший под обстрел депутат Госдумы заявил о пике контрнаступления ВСУ

Попавший под обстрел депутат Госдумы Бородай заявил о пике контрнаступления ВСУ

Контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) подошло к своему пику. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай, который попал под обстрел во время поездки в Артемовск, в интервью «Парламентской газете».

«Контрнаступление противника идет полным ходом — те, кто говорит, что оно завершилось, глубоко заблуждаются. Более того — к сожалению, противник сейчас отошел от практики применения батальонно-тактических групп и все больше пользуется ротными и взводными тактическими группами», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что украинские военные давят на российскую оборону в разных местах и пытаются ее прорвать на одном из направлений. ВСУ не испытывают проблем с вооружением и боеприпасами, но признаки того, что их технические резервы начинают подходить к концу, уже есть, считает Бородай.

Ранее The New York Times сообщало, что ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. Впоследствии зампред Совбеза Дмитрий Медведев, высказываясь о действиях ВСУ, счел, что ход контрнаступления стал неожиданностью для стран Запада, так как политики «свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники».

В свою очередь, президент России Владимир Путин, оценивая действия Украины, заявил, что контрнаступление противника не имеет успеха. Наступать Киеву не помогают поставки вооружения из других стран и иностранные наемники и советники, считает глава государства.