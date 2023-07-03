Медведев высказался о контрнаступлении ВСУ

Медведев заявил, что ход контрнаступления ВСУ стал неожиданностью для Запада

Ход контрнаступления, которое начали Вооруженные силы Украины (ВСУ) стал неожиданностью для стран Запада. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в «Российской газете».

«Начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники», — считает российский политик.

Медведев также назвал поражение Украины в Артемовске (украинское название города — Бахмут) «делом предрешенным», подчеркнув, союзников Киева вряд ли огорчила сдача этого города.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. По подсчетам президента России Владимира Путина, с момента его начала ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства также увидел затишье в контрнаступлении, которое связано с тем, что противник несет серьезные потери. В свою очередь,глава минобороны Сергей Шойгу отчитывался о недостигнутых Киевом целях контрнаступления.

Украинская сторона также подтвердила начало контрнаступления. Президент Владимир Зеленский не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать». Он впоследствии заявил, что прогресс контрнаступления оказался медленнее, чем ожидалось ранее.