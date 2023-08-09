Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

МО РФ: армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Запорожской области

Российская армия на южнодонецком направлении сорвала попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в среду, 9 августа.

В ведомстве отметили, что в предотвращении операции противника участвовали подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия.

Также в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики (ДНР) удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пояснили в Минобороны.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 180 военных. Кроме того, противник лишился одного танка, трех боевых бронированных машин, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух орудий «Гиацинт-Б» и самоходной гаубицы «Акация».

8 августа Минобороны России отчиталось об отражении трех атак штурмовых бригад ВСУ в ДНР.

Тогда же противник потерял восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30.