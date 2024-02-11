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23:48, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла влияние интервью Путина Карлсону на американцев

Симоньян: после интервью Путина жители США узнали, что им врали про Украину
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Многие жители США, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, чаще всего американцы писали «Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине».

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.

Греческий политик, лидер непарламентской партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало фурор в странах Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону может показаться сложной для восприятия.

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      Юлия Мискевич
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