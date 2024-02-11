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15:05, 11 февраля 2024Мир

В Греции заявили о фуроре на Западе из-за интервью Путина Карлсону

Политик Мариас: интервью Путина Карслону вызвало фурор на Западе

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карслону вызвало фурор в странах Запада. Об этом заявил греческий политик, лидер непарламентской партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас, передает РИА Новости.

«Знаковое интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону, по общему признанию, произвело фурор не только в западных СМИ, но и в общественном мнении. Показательно количество миллионов зрителей интервью», — рассказал политик.

Он также отметил, что в интервью Путина был отмечен ряд тенденций, позволяющих говорить о формировании многополярного миропорядка. В частности, Мариас обратил внимание на проблему государственного долга США и экономических проблем, с которыми сталкивается Вашингтон. При этом он подчеркнул, что санкции стран Запада не разрушили российскую экономику, которая уже смогла выйти на состояние роста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карслону может показаться сложной для восприятия. Тем не менее, она найдет отклик у узкого круга специалистов в странах Запада.

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      Максим Габриелян
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