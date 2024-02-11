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13:15, 11 февраля 2024Мир

Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

Песков: на Западе есть те, кого заинтересует историческая часть интервью Путина
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Для большей части жителей Запада историческая часть интервью президента России Владимира Путина бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься. Однако там есть специалисты, кого заинтересует данная часть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории. Но и там есть специалисты, которые живо заинтересуются (...) Карлсон искренне пытался разобраться и дал возможность слушателям продолжить эти попытки», — раскрыл Песков.

Он также добавил, что Путин специально перед интервью собрал базу источников, чтобы аргументированно представить свой взгляд по украинской тематике.

Ранее Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Согласно отчету, в русскоязычных медиа Путина упомянули 211 тысяч раз, а Карлсона более 71 тысяч раз.

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      Максим Габриелян
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