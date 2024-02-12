Карлсон рассказал о мотивирующих его взять интервью у Путина властях США

Карлсон: противодействие властей США стало мотивацией для интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что действия властей США, которые старались помешать ему договориться с президентом России Владимиром Путиным об интервью, мотивировали его добиться поставленной цели, сообщает ТАСС.

«Американское правительство не давало мне это сделать, шпионя за моими текстовыми сообщениями и предоставляя их [газете] The New York Times. Это отпугнуло российское правительство и они отменили интервью», — заявил он.

По его словам, узнав об этом, он еще больше захотел узнать о том, какой именно российский лидер и какие у него взгляды. Журналист добавил, что ему пытались внушить, что он не может этого сделать исходя из незаконных причин, при этом не давая четкого обоснования, что именно он нарушает таким образом.

Ранее Карлсон оценил реальный промышленный потенциал России, отметив, что он превышает представления Соединенных Штатов Америки о нем.