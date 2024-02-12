Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:42, 12 февраля 2024Экономика

Такер Карлсон оценил промышленный потенциал России

Такер Карлсон: промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон оценил реальный промышленный потенциал России, отметив, что он превышает представления Соединенных Штатов Америки о нем. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась на YouTube.

«Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — сказал Карлсон.

Материалы по теме:
«У русских и так много проблем» Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
«У русских и так много проблем»Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
6 марта 2020
«Путин — великий мужик» Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
«Путин — великий мужик»Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
14 ноября 2018

В ходе своего выступления журналист также признался, что был шокирован тем, что Москва, один из крупнейших европейских городов с населением 13 миллионов человек, оказалась «намного приятнее любого города» в его родной стране. «Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — поделился впечатлениями Карлсон.

Американский журналист провел в российской столице восемь дней. 9 февраля он опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а также в социальной сети X и на видеохостинге YouTube. Суммарные просмотры видео на различных площадках превысили 200 миллионов.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Абхазия отказалась от соглашения с Росгвардией. Республика получает миллиарды от России, но боится за свою независимость

      Крыша дома в российском городе обрушилась под тяжестью снега

      В России оценили вклад потребителей в экономику

      Беглый военный ВСУ обвинил спецслужбы Украины в отлове лояльных России людей

      Биткоин подорожал до значений конца 2021 года

      Три европейских страны создали проект по борьбе с иностранным вмешательством

      МИД Чехии предложил продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

      Акулы, орущие британцы и «неудобные взгляды». Россияне полюбили Египет за низкие цены. Почему он нравится им все меньше?

      Белоруссия отметила поддержку Китая в продвижении заявки в БРИКС

      Такер Карлсон оценил промышленный потенциал России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше