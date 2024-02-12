Такер Карлсон оценил промышленный потенциал России

Такер Карлсон: промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали

Американский журналист Такер Карлсон оценил реальный промышленный потенциал России, отметив, что он превышает представления Соединенных Штатов Америки о нем. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась на YouTube.

«Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — сказал Карлсон.

В ходе своего выступления журналист также признался, что был шокирован тем, что Москва, один из крупнейших европейских городов с населением 13 миллионов человек, оказалась «намного приятнее любого города» в его родной стране. «Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — поделился впечатлениями Карлсон.

Американский журналист провел в российской столице восемь дней. 9 февраля он опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а также в социальной сети X и на видеохостинге YouTube. Суммарные просмотры видео на различных площадках превысили 200 миллионов.