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18:10, 12 февраля 2024Среда обитания

Карлсон превознес Москву над городами США

Журналист Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города США

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон отметил, что находит Москву более приятной, чем любой другой город в США. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция доступна на YouTube.

Карлсон признался, что был шокирован тем, что один из крупнейших европейских городов с населением 13 миллионов человек «намного приятнее любого города» в его родной стране. «Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — высказал свое мнение журналист, который провел в российской столице восемь дней.

Карлсон также превознес московский метрополитен над нью-йоркским. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», — добавил он. При этом, несмотря на восхищение российской столицей, журналист указал, что планирует продолжать жить в США.

Ранее американский предприниматель Илон Маск восхитился метро в Петербурге.

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      Полина Кислицына
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