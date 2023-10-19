Маск восхитился петербургским метро

Илон Маск оценил станцию «Автово» в метро Санкт-Петербурга

Американский предприниматель Илон Маск оценил станцию «Автово» в метро Санкт-Петербурга. Маск положительно отреагировал на публикацию об «Автово» в социальной сети Х.

Пост с видео со станции появился в аккаунте, посвященном мировой культуре. «Вот как должны выглядеть станции метро», — говорилось в публикации. Маск прокомментировал пост эмодзи, означающим стопроцентное согласие.

Станцию «Автово» открыли в 1955 году, она входит в состав Кировско-Выборгской линии. В 2011 году ее внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014 году «Автово» попало в рейтинг десяти самых красивых станций мира по версии The Guardian.

Ранее стало известно, что в метро Екатеринбурга перестанут пользоваться жетонами — их заменят на билеты с QR-кодами к концу 2024 года. В настоящее время оплату в метрополитене производят жетонами, выкупленными у московского метро.