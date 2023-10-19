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12:39, 19 октября 2023Среда обитания

В метро одного российского города избавятся от жетонов

Метрополитен Екатеринбурга полностью откажется от жетонов к 2025 году

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

К концу 2024 года метрополитен Екатеринбурга собирается полностью отказаться от жетонов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В метро отметили, что сейчас все меньше пассажиров пользуются этим видом оплаты — почти 90 процентов екатеринбуржцев делают выбор в пользу банковской или транспортной карты. Стоимость проезда в подземке составляет 33 рубля. Жетоны собираются заменить на билеты с QR-кодами.

Для проезда в метро используются старые жетоны Московского метрополитена. Как объяснили в пресс-службе перевозчика, подземка выкупила столичные жетоны в 90-х годах для удобства оплаты.

Ранее стало известно, что в Москве до 2026 года собираются построить 17 новых станций метро. Будет открыта первая очередь Троицкой линии «ЗИЛ» — «Коммунарка», в нее войдет 11 станций. На программу улучшения инфраструктуры собираются потратить 2,73 триллиона рублей.

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    Мария Черкасова
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