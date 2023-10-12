В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

Мэр Москвы Собянин заявил об открытии еще 17 станций метро до 2026 года

Власти Москвы утвердили Адресную инвестиционную программу (АИП), приоритетом которой станет транспортная инфраструктура и социальные объекты. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта в столице будут открыты еще 17 новых станций метро, которые станут доступны для пассажиров к 2026 году.

Масштабные работы в столице рассчитаны до 2026 года

В общей сложности в эксплуатацию введут 35 километров линий, а также одно электродепо метрополитена. Согласно плану, работы будут проходить с 2024 по 2026 год. В том числе на карте столичной подземки появятся новые Троицкая и Рублево-Архангельская линии.

35 километров линий введут в эксплуатацию до 2026 года

В указанный период будет открыта первая очередь Троицкой линии «ЗИЛ» — «Коммунарка», в которую войдет 11 станций. В марте Собянин заявил, что участок новой ветки метро должен начать работать уже в следующем году. До конца 2024-го в эксплуатацию введут 25 километров линии, все станции откроются одновременно. Общая протяженность ветки после полного открытия составит 42 километра, на которых расположатся 17 станций. Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро, уступив только Большой кольцевой линии.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В число первых 11 станций Троицкой линии войдут «ЗИЛ» с пересадкой на будущую Бирюлевскую линию и Московское центральное кольцо (МЦК), «Крымская» с пересадкой на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, «Вавиловская», «Новаторская» с пересадкой на Большую кольцевую линию, «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка» с пересадкой на Сокольническую линию.

Также к 2026 году жители и гости столицы смогут воспользоваться первым участком новой Рублево-Архангельской линии «Шелепиха» — «Бульвар Генерала Карбышева», в который войдут три станции. Помимо этого, планируется развернуть строительство Бирюлевской линии и завершить работу над станциями «Потапово» Сокольнической линии, «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Суворовская» Кольцевой линии.

На программу улучшения инфраструктуры Москвы уйдут сотни миллиардов рублей

Раздел Адресной инвестиционной программы, посвященный развитию транспортной инфраструктуры, останется крупнейшим как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам Пресс-служба мэра Москвы

Объем средств, выделенных на реализацию АИП в 2024-2026 годах, составит 2,73 триллиона рублей. 903,4 миллиарда рублей из них будут выделены в 2024 году, 931,8 миллиарда рублей — в 2025-м и 895,2 миллиарда рублей — в 2026-м. При этом не уточняется, какая часть суммы пойдет на строительство новых станций.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Всего за три года в Москве планируется построить 760 новых городских объектов. Помимо развития столичного метро, в рамках программы средства будут направлены на создание более 265 километров дорог, в том числе завершится формирование Московского скоростного диаметра. Кроме того, план предполагает строительство 6,5 миллиона квадратных метров жилья, а также различных социальных объектов: 166 школ и детских садов, 47 спортобъектов, 35 объектов культуры и 26 объектов здравоохранения.