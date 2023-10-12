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11:41, 12 октября 2023Среда обитания

В Москве откроют 17 новых станций метро

Собянин: в Москве откроют 17 новых станций метро до 2026 года

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

До 2026 года в Москве планируют открыть 17 новых станций метро в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Власти города утвердили АИП на 2024–2026 годы. Общий бюджет программы составляет более 2,73 триллиона рублей, 903,4 миллиарда из которых будут выделены в 2024 году. Про словам Собянина приоритетом АИП станут транспортная инфраструктура и социальные объекты.

«Введем 35 километров линий, 17 станций и одно электродепо Московского метрополитена. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии», — написал мэр.

Ранее Дептранс Москвы представил новую схему развития метро и московских центральных диаметров (МЦД). Схема рассчитана до 2030 года. На ней появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который будет проходить от Домодедово до Пушкино и Щелково.

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    Александра Качан
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