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19:34, 11 октября 2023Среда обитания

Представлена новая схема развития московского метро и МЦД

Дептранс представил новую схему развития московского метро и МЦД до 2030 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Департамент транспорта Москвы представил новую схему развития метро и московских центральных диаметров (МЦД) от НИИ «МосТрансПроект». Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

Схема развития рассчитана до 2030 года. На ней появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который будет проходить от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково.

Ранее исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что МЦД могут продлить за пределы Московской области. По его словам, программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что МЦД дойдут до близких к Московской области регионов.

В ближайшие 10 лет в столице России будет построено и открыто 39 новых станций метро. Предполагается, что увеличение количества станций позволит обеспечить высокую пешую доступность метро для москвичей, а также поспособствует распределению потоков пассажиров.

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    Александра Качан
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