МЦД захотели продлить за пределы Московской области

Ликсутов: Московские центральные диаметры могут продлить в другие регионы России

Московские центральные диаметры (МЦД) могут продлить за пределы Московской области в другие регионы России. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции по проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году, его слова передает РИА Новости.

По словам Ликсутова, программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что МЦД дойдут до близких к Московской области регионов страны. Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством Российской Федерации. «Эту программу мы готовили совместно с Минтрансом, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы», — пояснил он.

Среди регионов, куда власти хотят продлить МЦД, заммэра по вопросам транспорта назвал Ярославскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие области.

Ранее в сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут МЦД — «Калужско-Нижегородский» — протяженностью 86 километров.