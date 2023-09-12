В Москве собрались построить 39 новых станций метро

Бочкарев: в Москве будет построено 39 станций метро в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет в столице России будет построено и открыто 39 новых станций метро. О планах местных властей рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова опубликованы на официальном сайте Мэра Москвы.

Увеличение количества станций позволит обеспечить высокую пешую доступность метро для жителей города, объяснил Бочкарев. В сообщении на сайте указано, что также это способствует распределению потоков пассажиров. Таким образом, снижается загруженность общественного транспорта и граждане тратят меньше времени в пути.

По словам заместителя мэра, в настоящее время в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский». В агусте же было открыто пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Глава государства ранее с гордостью заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны.

