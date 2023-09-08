Путин рассказал о «грандиозных планах» по развитию инфраструктуры России

Путин: у правительства «грандиозные планы» по развитию инфраструктуры РФ

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия нового участка трассы М-12 заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, речь идет не только о строительстве автомобильных дорог, а инфраструктуры в целом. При этом планы в сфере дорожного строительства будут расширены и реализованы в полном объеме, уверен он.

В разговоре с президентом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что не верил, что объекты удастся возвести в короткие сроки. Его слова Путин прокомментировал поговоркой: «глаза боятся, а руки делают». «Руки у нас у всех — золотые», — с гордостью сказал Путин.

Новый участок трассы М-12 от Москвы до Казани, связавший столицу с городом Арзамасом в Нижегородской области, был построен раньше срока, что также похвалил президент. Магистраль строится с 2020 года, смета превышает 900 миллиардов рублей. Стоимость проезда по новому участку для легкового автомобиля составит 2,82 тысячи рублей.

Сроки строительства новой трассы отличаются от магистрали М-11, которая ведет из столицы в Санкт-Петербург. Запуск движения по трассе откладывали несколько раз: строительство начали в 2012 году и планировали закончить к концу 2018-го, однако позже сроки были перенесены.

В итоге мегатрассу открыли в ноябре 2019 года, но она по-прежнему остается недостроенной — около Твери водителям необходимо съехать на старую трассу М-10, скорость на которой ограничивается 60-70 километрами в час. Объездную дорогу планируют закончить в конце 2024 года, стоимость проекта постоянно повышается.